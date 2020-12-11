شكرا لقرائتكم 3 رسائل من أحمد داوودا بعد الانضمام للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد داودا الوافد الجديد إلى فريق المقاولون العرب، أن هدفه مع ذئاب الجبل الوصول إلى أبعد مدى في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حتى لا يكون الفريق مجرد ضيف شرف على البطولة في ظل ضمه لكوكبة من النجوم، وقال داودا في تصريحات لـ "الخليج 365": بحمد ربنا، ربنا كرمنى انى موجود في نادى كبير زى المقاولون العرب، له باع طويل في مصر وأفريقيا، وأتمنى أكون عند حسن ظن الناس، لديهم طموح كبير جدا وعايزين يعملوا حاجة، بقالهم سنتين تعبانين على ما وصولوا للمكانة اللى هما فيها دلوقتى، ونرغب في استكمال هذه المسيرة، وأتمنى ربنا يكملها بالنجاح.

أضاف: المفاوضات لم تأخذ وقت طويل، لما تلاقى الناس شاريينك وعايزنى أبقى موجود في المكان وعندهم طموح، ومن أول وقت كنت موجود وقعت على العقود وكنت مبسوط ومرتاح، وأتمنى التوفيق.

أكمل: كان في مفاوضات من أكثر من مكان، ولكن كان في راحة نفسية للمقاولون وكابتن عماد كان متمسك بوجودى وكنت من أول الصفقات اللى شاركت بمجرد إتمام تعاقدى مع المقاولون، ولم أشعر بأنى جديد على الفريق، وحاسس انى بقالى فترة في النادى مش لسه جديد وأتمنى أكون عند حسن ظنهم.

واصل: أريد أن أوجه رسالة إلى جماهير الزمالك، مش عايزهم يزعلوا، الناس تعبت واللاعيبة عملت اللى عليها ودى كرة مكسب وخسارة وربنا عايز كدة لكن اللاعيبة تعبت وعملت اللى عليها، وهذا ظهر في رد فعل الجمهور رغم الخسارة أشادوا باللاعبين وبمجهودهم، تعبهم ما راحش على الأرض والناس قدرتهم، وأتمنى أن يتوجوا بالبطولات في الفترة المقبلة واللاعبين الحاليين قادرين انهم يفرحوهم.

وعن مواجهة الزمالك فى الدورى قال لاعب القلعة البيضاء السابق: لما طلعت إعارة من الزمالك لنادى الاتحاد لاعبت الزمالك مباراتين في البطولة العربية، وقدرنا نصعد على حسابهم حتى قبل النهائي مع الهلال السعودى، وهذه ليست المرة الأولى التي سأواجه فيها الزمالك، في النهاية ده شغلى وأكل عيشى، وأجتهد في المكان الذى أتواجد فيه، قيمة الزمالك كبيرة عندى، ولكن دورى أن أجتهد لأتواجد والأمر يرجع للجهاز الفني بعد ذلك.

واختتم: ليست طموحاتى فقط ولكن طموحات الجهاز الفني والإدارة وجميع اللاعبين، أن نصل لأبعد مدى في الكونفدرالية، مينفعش كل الأسماء دى تكون موجودة ونبقى ضيوف شرف على البطولة، هدفنا نقدم حاجة كويسة، وبدأن بشكل جيد أمام سولار وربنا يكرمنا ونكمل.