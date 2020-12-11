أنا منزلتش من العربية وقفلت الزجاج .. تفاصيل الإعتداء على نجم الزمالك السابق ايمن يونس

استمع رجال المباحث لأقوال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.

وقال "يونس" إنه فوجئ بـ3 شباب رشقوا سيارته بالحجارة قائلًا: "أنا منزلتش من العربية.. وقفلت الزجاج" نافيًا حدوث أي نقاش بينه وبين الثلاثة.

وأضاف نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن إصابته بسحجات بالذراع والرقبة نتيجة تهشم زجاج السيارة وسقوطها عليه.

بدورها، تحفظت قوات الشرطة على كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشبان الثلاثة وضبطهم لسماع أقوالهم.

وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع بمشاركة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق تظهر آثار الاعتداء عليه.