شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة وطلائع الجيش يتعادلان «1-1» في بداية مشوارهما بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريقا طلائع الجيش والجونة بهدف لكل منها، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.
تقدم والتر بواليا للجونة في الثانية الـ17 من عمر المباراة، وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69.
واكتفى كلا الفريقين بهذا التعادل بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بمسابقة الدوري لهذا الموسم.
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