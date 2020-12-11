شكرا لقرائتكم رغم اشتباه إصابته بكورونا.. صالح جمعة يظهر فى مدرجات السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد صالح جمعة، لاعب وسط سيراميكا كيلوباترا، فى مدرجات مواجهة الإنتاج الحربى، رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا، فى اللقاء المقام على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز البطاوى مدير الكرة بسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1 تعليقا على تواجد صالح جمعة رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا:"صالح جمعة كان مصابا بفيروس كورونا منذ أسبوعين أو ثلاثة حينما كان في الأهلي وتعافى من الفيروس وأجرى تحليلا وكان سلبيا وفوجئنا في "رابيد تيست" أنه يجب أن يقوم بمسحة، قام بعمل المسحة ولكن جاءت النتيجة إنه يجب إعادة المسحة مرة أخرى ونعرف إن هناك نسبة الخطأ في مثل هذه التحاليل لذا فضلنا الانتظار وخضع صالح خضع لفحص جديد وكنا نأمل أن تظهر النتيجة لكي يشارك معنا ولكن النتيجة تأخرت".

وتابع البطاوى:"صالح جمعة لا يعاني من أي أعراض ولا أي شيء وشارك في التدريبات، اللاعب تواجد وحيدا وجاء بسيارته ولم يدخل إلى غرفة الملابس وصعد للمقصورة ولم تظهر النتيجة حتى إعلان التشكيل وبالتالي خرج من القائمة ومشى تانى".

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة فى دورى الموسم الماضى احتل بها المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 22 صفقة للموسم الجديد هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي، محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربيو سيف تقا وماكسويل باكوه بالإضافة للمدافع التونسي سيف تقا، والجناح الغاني ماكسويل باكوه.