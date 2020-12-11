شكرا لقرائتكم سيراميكا يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف للتاريخ فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح سيراميكا كيلوباترا فى إنهاء الشوط الأول أمام الإنتاج الحربى، متقدما بهدف دون رد، سجله شريف دابو من ركلة جزاء، فى اللقاء المقام على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.

دخل سيراميكا، الشوط الأول بمحاولات هجومية لخطف هدف التقدم وأرسل رجب بكار تمريرة عرضية من جهة اليمين فى الدقيقة 21 وصلت لمحمد مسعد داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير بشكل غريب لتمر خارج الملعب ثم واصل الفريق الصاعد حديثا محاولاته خاصة مع مواصلة رجب بكار لانطلاقاته من الجبهة اليمنى، وجاءت الأحداث بعد ذلك سجال بين الفريقان حتى نجح سيراميكا كيلوباترا فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 40 نجح دابو فى تسجيلها وحاول الإنتاج بعد ذلك إدراك التعادل دون جدوى.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 22 صفقة للموسم الجديد هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي، محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربيو سيف تقا وماكسويل باكوه بالإضافة للمدافع التونسي سيف تقا، والجناح الغاني ماكسويل باكوه.