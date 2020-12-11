شكرا لقرائتكم الجامايكى روماريو يشارك فى مران الاتحاد السكندري استعداداً لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الجامايكى روماريو وليامز المهاجم الجديد للاتحاد السكندري، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة ، لأول مرة بعد وصوله أمس للإسكندرية ، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها غداً السبت ، ضمن منافسات الجولة الأولي للدورى الممتاز.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز ،وجاءت قائمة الاتحاد على النحو التالي :

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.

فيما استمر غياب الأوغندى إيمانويل أكوى والذى أجرى اتصالا هاتفيا برئيس النادى محمد مصيلحى وشرح له أسباب عدم وصوله لخضوعه الى الحجز الصحى بأحد المستشفيات لإصابته بالكورونا .

من ناحية أخرى، حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.