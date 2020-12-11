شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الزين» تستضيف اليوم سباق العين الشعبي للخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، تستضيف دار الزين السبت سباق العين الشعبي للخيل المكون من ثلاثة أشواط متتالية، وفي كل شوط يتم مشاركة 12 خيلاً لاجتياز مسافة 3 كليومترات، كما سيتم تطبيق البرتوكول الصحي لإجراءات الأمن والسلامة للفرسان والجمهور بإبراز نتيجة فحص الكورونا قبل موعد السباق، وسيتم إلزام الجميع بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة للوقاية.

وتتضمن فعاليات السباق تقديم المسابقات المختلفة مثل مهارات الفرسان في سرعة فك وتجميع أجزاء اللجام ومسابقة أسرع مسرج للخيل، وسيتم طرح أسئلة تعكس مدى الإلمام بثقافة الفروسية لدى الفرسان من مختلف نوادي الدولة المشاركة في الفعالية وللجمهور أيضاً، وفي نهاية الاحتفال سيتم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز القيمة عليهم.

ويتم إقامة هذه الفعالية بإدارة نادي الخيالة للفروسية في منطقة العين وبتنظيم من رائدة الأعمال الفارسة عنود السويدي من أجل تقنين السباقات الشعبية والحفاظ على الرياضة التراثية وتقاليدها العريقة التي أرثى قواعدها أجدادنا.

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