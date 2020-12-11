موسيماني : الفرصة التي أتيحت لي في الأهلي بعد رحيل فايلر كان من الصعب التخلي عنها

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حوارا مطولا مع مجلة «فرانس فوتبول»، واسعة الانتشار نشرته المجلة على موقعها الرسمي اليوم، أشاد فيه بتجربته مع الأهلي، وقال إنه حسم قراره بالموافقة على تدريب فريق الكرة الأول بالنادي في 24 ساعة فقط، خاصة أنه كان يرغب في خوض هذه التجربة الجديدة في بلد آخر، بعدما قضى ثماني سنوات في تدريب صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا احترامه الكامل لنادي صن داونز ومشجعيه، لكنه أراد أن يفعل شيئًا لنفسه.

وأشار موسيماني إلى أنه اتخذ هذا القرار في التوقيت المناسب تماما، بعدما حقق الثلاثية مع صن داونز، وخروج الفريق من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفرصة التي أتيحت له في الأهلي، بعد رحيل رينيه فايلر، كان من الصعب التخلي عنها وعدم التمسك بها.

وأضاف: «عندما وصلت القاهرة، كانت بطولة الدوري العام لم تنته، وكانت هناك بطولة دوري الأبطال الإفريقي، وبعد حسم هذا اللقب، استطعنا الفوز بكأس مصر بركلات الترجيح، وسوف يبدأ الموسم الجديد يوم الأحد، ولا يزال لدينا كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقية في انتظارنا، وهذه الوتيرة المحمومة مع مباراة كل ثلاثة أيام، تمنحك شعورا غريبا؛ لأنه عادة عندما تفوز بمثل هذه المسابقات، تحصل على إجازة، ولكن لنكن صادقين، بسبب كوفيد-19، هذا العام يصعب الحصول على أي راحات».

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته لـ«فرانس فوتبول» بالتأكيد أنه عندما تقوم بتدريب أكبر نادٍ إفريقي تكون الضغوط كبيرة جدا، خاصة أن الفوز بلقب الدوري في الأهلي يعد أمرا طبيعيا، والهدف الدائم للفريق وإدارته هو تحقيق الثلاثية، وهو ما تحقق مؤخرا.