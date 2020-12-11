أسرع الأهداف فى تاريخ الدورى المصري .. قبل ما يفعلها بواليا اليوم ؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الزامبى والتر بواليا ذاكرة أسرع الأهداف فى تاريخ الدورى المصري، بعدما نجح اليوم فى التسجيل بالثانية 18 لصالح الجونة على حساب طلائع الجيش فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى بالدورى الممتاز موسم 2020 - 2021، ليصنع الإثارة سريعا فى منافسات المسابقة بموسمها الذى يحمل رقم 62 فى تاريخ البطولة. هدف بواليا اليوم فى طلائع الجيش يحتل المركز السادس فى قائمة الأسرع بتاريخ الدورى المصري مناصفة مع أحمد رؤوف لاعب الأهلى الأسبق. وجاءت قائمة أسرع هدافى الدورى المصريكالتالى: قائمة أسرع هدافى الدورى المصريكالتالى: 1/ أحمد علي يتصدر القائمة بهدفه مع المقاولون قى الثانية 11.2 ثانية أمام الداخلية موسم 2019 - 2020

أحمد على كامل 2/ حسام باولو مع سموحة في الثانية 12 أمام المصرى البورسعيدى موسم 2015- 2016

حسام باولو 3/ عبدالحميد حسن في الثانية 13 مع إنبى أمام غزل المحلة موسم 2005-2006.

عبد الحميد حسن 4/ أيمن يونس مع الزمالك في الثانية 14 أمام منتخب السويس موسم 1990-1991.

أيمن يونس 5/ أحمد رؤوف مع وادى دجلة في الثانية 18 أمام المقاولون العرب موسم 2017-2018

أحمد رؤوف 6/ والتر بواليا مع الجونة في الثانية 18 أمام الطلائع موسم 2020 - 2021 7/ محمد بسيونى مع إنبى في الثانية 21 أمام الزمالك موسم 2019-2020

محمد بسيونى 8/ محمود كهربا مع الزمالك في الثانية 24 أمام الاتحاد السكندرى 2018-2019 9/ مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالى مع طلائع الجيش في الثانية 34 أمام حرس الحدود 2018-2019 10/ حسام عاشور في الثانية 35 مع الأهلى أمام طلائع الجيش 2009-2010 11/ الغانى بيتر أودورو، مدافع بتروجت بالخطأ في مرماه بالثانية 39 أمام الزمالك 2013-2014 . 12/ النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مع دجلة في الثانية 43 أمام المصرى البورسعيدى 2014-2015.

ستانلى أوهاويتشى 13/ ناصر منسي مع الطلائع في الثانية 43 أمام بيراميدز 2019 .

ناصر منسي

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