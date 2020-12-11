شكرا لقرائتكم خبر عن الجامايكى روماريو يشارك فى مران الاتحاد السكندري استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الجامايكى روماريو وليامز المهاجم الجديد للاتحاد السكندري، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة ، لأول مرة بعد وصوله أمس للإسكندرية ، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها غداً السبت ، ضمن منافسات الجولة الأولي للدورى الممتاز.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز ،وجاءت قائمة الاتحاد على النحو التالي :

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.