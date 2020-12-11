شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق في الأربطة و جزع في المفصل يبعدان مدافع المقاولون عن مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الفحوصات الطبية التى خضع لها فادى نجاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إصابته بتمزق فى الأربطة وجزع مفصل فى الكاحل، وتم وضع قدم اللاعب فى جبيرة عقب مشاركته فى مران الفريق، ليتأكد غيابه عن مباراة المقاولون والزمالك والمقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام.

وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة نادى المقاولون العرب بسلبية اختبار "رابيد تيست" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الخميس، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام، ودخل فريق المقاولون فى معسكر مغلق بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً للقاء.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.