طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرًا أمام الجونة في افتتاح الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق طلائع الجيش تعادلا مثيرًا أمام الجونة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري WE المصري.

ودخل الجونة مواجهة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

" أحمد عادل، جونثان، محمد نجيب، محمود الجزار، ألان كيامبادي، نور السيد، سيرجي أكا، عمرو بركات، شبراوي، عموري، والتر بواليا".

وبعد مرور 20 ثانية من زمن المباراة، تمكن والتر بواليا من إحراز الهدف الأول لفريق الجونة، مستغلا تمريرة خلف المدافعين ليلعب الكرة بشكل رائع في شباك حارس طلائع الجيش.

وتمكن اللاعب أحمد سمير من إدراك التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 69، مسجلا ركلة جزاء بنجاح على يمين الحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

وبتلك النتيجة، اكتفى كل من الفريقين بالحصول على نقطة واحدة من اللقاء في مستهل مشوار الفريقين بالدوري.