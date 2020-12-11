ذا بيست 2020.. فيفا يعلن القوائم النهائية لأفضل مدرب وحارس وهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم المختصرة والنهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل" ذا بيست" لعام 2020. قائمة أفضل لاعب شملت روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وفي قائمة أفضل مدرب حضر مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد في واحدة من أكبر المفاجآت لينافس يورجن كلوب مدرب ليفربول وهانز فليك مدرب بايرن ميونيخ. ويتنافس الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، ومانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد على جائزة أفضل حارس في العالم. وعلى جائزة أفضل هدف في العالم التي تحمل لقب "بوشكاش" يتنافس لويس سواريز وسون هيونج مين وجيورجيان دي أراسكايتا.

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