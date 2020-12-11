أول تعليق من أيمن يونس بعد حادث الاعتداء عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، إن ما حدث اليوم الجمعة معه هو أمر بسيط، متوجهًا بالشكر لكل من سأل عليه.

وكان أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، قد تعرض لإصابات إثر اعتداء وقع عليه بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف يونس، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "أشكر كل من سأل عليّ، لا يوجد شيء، كان شيئًا بسيطًا ولا يوجد أي شيء، كل ما في الموضوع حجارة وبعد مرور وقت قصير زجاج السيارة وقع عليّ فجرحني، أشكركم على سؤالكم واهتمامكم، الموضوع غير مؤثر أطمئن جماهير الزمالك نقف بجوار الفريق حتى نسلمه للمجلس الجديد".

ووجه رئيس لجنة الكرة بالزمالك رسالة لجماهير ناديه: "أحب أطمئنكم أن ميزانية فريق كرة القدم (تمام) وكل اللاعبين المهمين في الفريق سيتم التجديد لهم ولا يوجد أي خلافات، أطمئنكم بأنه لا توجد أي خلافات أطمئنكم على فريق الكرة، نستعد لبداية الدوري ونحتاج تشجيعكم، قطاع الكرة لا يوجد به مشاكل كل شيء يسير بصورة مميزة، وسترون الفريق يوم غد بصورة مميزة، ونتمنى لهم الخير، أشرف قاسم وعبدالحليم علي يقومان بعمل جيد مع الفريق".

وأتم يونس تصريحاته بـ: "أقوم بالدور المكلف به برؤية العقود ومصادر الدخل، وكيف نعطي اللاعبين حقوقهم، كل شيء إن شاء الله يكون خيرًا، وبإذن الله كل الأمور تسير بخير، نادي الزمالك كبير بجماهيره".