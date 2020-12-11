بعد إصابة نجاح..المقاولون العرب يجهز الحسيني لموقعة الزمالك

تعرض فادي نجاح مدافع المقاولون العرب للإصابة بتمزق في الأربطة ذلك قبل مواجهة ذئاب الجبل أمام الزمالك ، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الكلية الحربية، في أفتتاح الدوري الممتاز.

ويجهز الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، خالد الحسيني للدفع به في التشكيلة الأساسية، المواجهة أمام الزمالك

بعد إصابة فادي نجاح وعدم جاهزية محمد سمير للمشاركة.

وأبرم المقاولون 10 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الماضية هم، التونسي وسيم نغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد

العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، خالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.

ويستعد المقاولون للعرب بقوة لمباراة الزمالك، ويسعى النحاس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك سواء بالفوز أو التعادل في ضربة البداية، للمنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد.