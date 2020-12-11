الزامبي والتر بواليا يدخل تاريخ مسابقة الدوري الممتاز

حقق الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة اسرع هدف هذا الموسم وفي تاريخ الدوري حيث نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام فريق طلائع الجيش ، في الثانية 18 من بداية اللقاء المباراة المقامة حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .

ودخل هدف بواليا ضمن قائمة أسرع أهداف الدورى المصري فى تاريخه التى يتصدرها أحمد على مع المقاولون وهو لاعب البنك

الأهلى الحالى فى الثانية 11.2.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا

من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

ضمت تشكيلة الجونة :أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، جوناتان ، محمد نجيب، محمود الجزار، آلان ، نور السيد، سيرجي أكا ، عمرو بركات ، الشبراوي، عموري ، والتر بواليا.

ولعب طلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من :محمد بسام، أحمد عبدالرحمن، مصطفي الزناري، علي الفيل، أحمد سمير، فرانك نجونجا، محمد ناصف، عمرو مرعي، مهند لاشين، إسلام محارب، ناصر منسي .

كان اسوان قد تغلب على انبي بهدف في اللقاء الذى اقيم ظهر اليوم في الجولة الأولى للدوري .