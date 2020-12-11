أحمد سمير يسجل لطلائع الجيش في أول ركلة جزاء هذا الموسم

احتسب حكم مباراة طلائع الجيش والجونة في الجولة الأولى للدوري الممتاز اول ضربة جزاء هذا الموسم لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 69، وسجل منها هدف التعادل لفريقه، وفي ثاني لقاءات الدوري مع افتتاح مبارياته اليوم.
تصدى لركلة الجزاء احمد سمير ووضع الكرة أرضية زاحفة بجوار القائم الأيمن مباشرة من الداخل للحارس احمد عادل عبدالمنعم مسجلا هدف التعادل.
كان الزامبي والتر بواليا قد سجل أسرع هدف هذا الموسم لصالح الجونة بعد مرور دقيقة وحافظ الفريق الساحلي على تقدمه خلال الشوط الاول وفشل الجونة في التصدى لهجمات الطلائع في الشوط الثاني.
ضمت تشكيلة الجونة :أحمد عادل عبد المنعم فيحراسة المرمى، جوناتان ، محمد نجيب، محمود الجزار، آلان ، نور السيد، سيرجي أكا ، عمرو بركات ، الشبراوي، عموري ، والتر بواليا.
ولعب طلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من :محمد بسام، أحمد عبدالرحمن، مصطفي الزناري، علي الفيل، أحمد سمير، فرانك نجونجا، محمد ناصف، عمرو مرعي، مهند لاشين، إسلام محارب، ناصر منسي .
كان اسوان قد تغلب على انبي بهدف في اللقاء الذى اقيم ظهر اليوم في الجولة الأولى للدوري.
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