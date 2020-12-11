شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالملك» لنجوم الزمالك السابقين: «مش هنفضل موقفنا سلبي كده كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى نجوم القلعة البيضاء السابقين، طالبهم خلالها بالتحرك والوقف إلى جوار ناديهم الذي صنع اسمهم.

وكتب «عبدالملك»: «طيب أنا أصغر زملكاوي، وأصغر وأقل صوت من الناس إللي لعبت للنادي، وبقول لكل إللي لعبوا في النادي الناس الكبيرة وإللي الزمالك عمل اسمهم، اتجمعوا ولموا نفسكو واتكلموا مع المسؤولين، وصلوا صوت الجماهير، ما أكيد كلكو شايفين إللي بيحصل في النادي، مش هنفضل موقفنا سلبي كده كتير، الناس بتتحرق».

وتدير نادي الزمالك لجنة مؤقتة شكلتها وزارة الشباب والرياضة بعد قرار حل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وتم تشكيل لجنة للإشراف على فريق كرة القدم.

وأصدرت اللجنة المعينة لإدارة النادي بيانًا عرضه برنامج «زملكاوي» أمس قالت فيه إن المديونات المستحقة على النادى للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار «لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية – هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى» كما يتضمن المبلغ أيضا مديونيات مخصص قضايا 150 مليونا ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا.

وأشار البيان إلى إن حجم السلف التي لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام، وأن المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجرى المحلات بسور النادى «عدد 20 محل» ما يقرب من 21 مليون جنيه.

وذكر البيان أن الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 /11 / 2020 ما يقرب من «5416000» خمسة مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا، وأنه عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة في محاضر التسليم مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه «1250000» بخزينة النادى.

وأضاف أنه تبين أن هناك عجز بقيمة «1200000» مليون ومائتان ألف تقريبا من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعى، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

ولفت إلى أن تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون دنيه من الشركة الراعية، وتحصيل متأخرات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه «3500000» إيجارات وعضوية.

إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادى «500» خمسمائة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد المتبقى لعقود اللاعبين من الموسم الماضى، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين في كرة القدم خلافا لعقود اللاعبين ومقدمات العقود في جميع الأنشطة الأخرى واللجنة مستمرة في أعمالها عن طريق المراقب المالية للنادى لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالى 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات.

وهاجم طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم برنامج زملكاوي اللجنة قائلًا: «مش قادر استوعب ما الذي يحدث في نادي الزمالك، يتم الإتفاق مع ساسي للتجديد ثم نؤجل التجديد له، الذي يحدث في نادي الزمالك لا يصح»، ووجه حديثه لمسؤولي القلعة البيضاء: «اللي مش قادر يتحمل المسؤولية يرحل».

وانفعل طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي :«اللجنة طلبت دعم ودعمنا ولكن للأسف الأمور أصبحت صعبة للغاية.. لو مش قادر امشي من نادي الزمالك»

واختتم حديثه: «نتعاقد مع صفقتين ثم نتراجع عنهم.. كدا مينفعش يجب أن نكون صرحاء مع جماهير الزمالك».

واتخذت اللجنة بعد هجوم «يحيى» عليها قرارًا بإيقافه عن ممارسة عمله داخل النادي كرئيس لقطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق.