شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيشيني» عقب الفوز على إنبي: أسوان لن يكون مطمع لفرق الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامى الشيشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عقب الفوز اليوم على فريق إنبي بهدف نظيف، في أولى مباريات الدوري الممتاز، إن المشوار ما زال في بدايته، وفريقه سيستعد بكل قوة للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش.
وأضاف: «هدفنا تجهيز كل اللاعبين، لأن المشوار طويل، والمتغيرات كثيرة، ونسعى لتقديم الأفضل، ولن نكون مطمع لفرق الدوري».
وأوضح «الشيشيني» أن الفوز اليوم جاء بالتزام اللاعبين، وتوظيف الخبرات، لافتًا إلى أن البدايات الموفقة تساعد الفريق في هدف حصد وتجميع النقاط، وهذا ضرورى في الدور الأول.
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