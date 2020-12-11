شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي تنظم يومًا ترفيهيًا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، يومًا ترفيهيًا للأطفال بفرع مدينة نصر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة.

شارك في فعاليات اليوم الذي بدأت فقراته المتنوعة ظهر الجمعة عدد كبير من الأطفال الذين استمتعوا بقراءة الكتب في المكتبة المتنقلة، وكذلك أقيمت لهم ورش رسم وزراعة وأنشطة أخرى.

وتواجدت خلال اليوم الترفيهي شخصية «تيدا مفيدة»، التي تقوم برواية القصص للأطفال بطرق مبسطة، وكذلك شخصية «بابا نويل»، وتفاعل معهما الأطفال بشكل كبير.

ويأتي تنظيم اليوم الترفيهي للمكتبة المتنقلة، في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالترفيه للأطفال وتوفير كافة الأنشطة المختلفة لهم داخل النادي. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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