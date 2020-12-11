شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الفيل بعد إحراز أول أهداف الدورى: العمر مجرد "رقم" والكرة بالمجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب هيثم الفيل لاعب فريق أسوان، عن سعادته بعد إحراز هدف الفوز لأبناء الجنوب، عقب نزوله مباشرة بديلاً خلال الشوط الثانى من عمر مباراة أسوان وإنبى، وقال الفيل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: أهدى هذا الهدف لجماهير أسوان وأشكر مجلس الإدارة واللاعبين حققنا فوز على إنبى فريق محترم وجهاز فنى محترم، فريق أسوان الآن يضم الشباب والخبرات وأتمنى أن أقول فقط كلمة واحدة "العمر مجرد رقم" والكرة بالمجهود والعطاء.

ونجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

وكانت أحداث الشوط الأول بين إنبى وأسوان قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث ظهر أبناء الجنوب بشكل مميز خاصة فى النواحى الدفاعية خلال الظهور الأول لسامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب فى المباريات الرسمية. حاول إنبى مباغتة أسوان مع بداية الشوط الثانى عن طريق هجمة سريعة لإبراهيم جلال قبل أن يتدخل دفاع أسوان فى الوقت المناسب خلال الدقيقة 49. فى الدقيقة 55 أجرى سامى الشيشينى مدرب أسوان، أولى تبديلاته، بنزول هيثم الفيل على حساب أحمد فتحى، ونجح البديل هيثم الفيل فى إحراز هدف التقدم لأبناء الجنوب فى شباك إنبى فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية لأسوان على يسار مرمى إنبي، نفذها عمرو الحلواني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هيثم مصطفي الفيل برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك. أجرى حلمى طولان مدرب إنبى ثلاث تغييرات دفعة واحدة بعد الهدف، فى محاولة لتدعيم الشق الهجومى بنزول كريم طارق على حساب مصطفى شلبى، فى الدقيقة 59، وجون أوكوى بدلاً من إبراهيم جلال، ومحمد مرسى على حساب صلاح ريكو. وفى الدقيقة 71 دفع الشيشينى بتبديلين دفعة واحدة، بخروج محمود صلاح عبد الناصر وإسلام سرى، ونزول جون إيفرى وأحمد سعيد ميدو. وفى القيقة 79 أهدر جون أوكوى لاعب إنبى كرة خطيرة على مرمى عمر رضوان، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لأبناء الجنوب ليستمر تقدم أسوان بهدف نظيف. ودفع الشيشينى بآخر تبديلين بنزول هانى رشد وعبد الوهاب إسماعيل على حساب أحمد صغيرى وعمرو ناصر، بهدف تأمين الجوانب الدفاعية للفريق للحفاظ على الهدف، مع الدقيقة 86. واحتسب حكم القاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 96 معلناً فوز أسوان فى أول مباراة من النسخة 62 للدورى العام.

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