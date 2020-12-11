شكرا لقرائتكم خبر عن بوليا يسجل للجونة أمام الطلائع بعد 18 ثانية ويدخل قائمة الأسرع فى تاريخ الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح والتر بواليا مهاجم الجونة في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام فريق طلائع الجيش ، في الثانية 18 من عمر المباراة المقامة حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .

ليدخل هدف بواليا ضمن قائمة أسرع أهداف الدورى المصري فى تاريخه التى يتصدرها أحمد على لاعب البنك الأهلى الحالى فى الثانية 11.2.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وجاء تشكيل الجونه كالآتي: