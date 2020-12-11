بوليا يسجل للجونة أمام الطلائع بعد 18 ثانية ويدخل قائمة الأسرع فى تاريخ الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح والتر بواليا مهاجم الجونة في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام فريق طلائع الجيش ، في الثانية 18 من عمر المباراة المقامة حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .
ليدخل هدف بواليا ضمن قائمة أسرع أهداف الدورى المصري فى تاريخه التى يتصدرها أحمد على لاعب البنك الأهلى الحالى فى الثانية 11.2.
وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.
وجاء تشكيل الجونه كالآتي:
احمد عادل، جوزيف نغويم، محمد نجيب، محمود الجزار، الآن كيمبادا، نور السيد، سيرجي اكا، عمرو بركات، الشبراوي، عموري، والتر بواليا.
وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.
الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤي وائل.
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