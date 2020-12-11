شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: كل الأندية طمعانة فى أسوان وبنيت الفريق فى 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى أسوان، عن سعادته بعد حصد أول ثلاث نقاط فى الدورى مع أبناء الجنوب فى الاختبار الأول له بشكل رسمى مع الفريق، وقال الشيشينى فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": كرم من عند ربنا انى أحصد النقاط الثلاثة لسه مجمعين الفريق فى 25 يوم، حوالى 25 لاعب، أغلبهم مكانش بيلعب مع فريقه، وكل الأندية طمعانة فينا، واشتغلنا فى حدود إمكانياتنا اشتغلنا على تضييق المساحات مع إنبى وحسم الهدف وتغلبنا على واحد من أفضل المدربين فى الدورى، وتغيير هيثم كان كرم من ربنا وأحيى اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ربنا كرمنا بثلاث نقاط نبنى عليهم فى المرحلة المقبلة.

أضاف: "كان فى لاعيبة لازم تتباع عشان نقدر نكمل، لم يتبقى معنا سوى 8 لاعبين واشتغلنا عليهم وضمينا صفقات جديدة، المباراة القادمة مع الطلائع ومش هريح عندى ماتش ودى بكرة مع الانتاج، لازم تبقى مأهل كل اللاعيبة اللى عندك لأن ممكن فى ثانية تتفاجئ بإصابات كورونا أو يجيلك إجهاد، شغلى كله لازم احترم الخصم."

واختتم: مباراة اليوم صفحة واتقفلت ولازم اشتغل كأنهم مش موجودين من بداية الموسم كل الفرق طمعانة فى أسوان.

ونجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

وكانت أحداث الشوط الأول بين إنبى وأسوان قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث ظهر أبناء الجنوب بشكل مميز خاصة فى النواحى الدفاعية خلال الظهور الأول لسامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب فى المباريات الرسمية.