شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى فى رسالة لجماهير الزمالك: الجيل الحالى مجاش من سنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه علاء عبد الغنى، نجم الزمالك السابق والمدرب العام حالياً لفريق المقاولون العرب، رسالة إلى عشاق القلعة البيضاء بعد خسارة نهائى دورى أفريقيا أمام الأهلى، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "تابعت نهائى أفريقيا فى معسكر الفريق، أكيد فى أهلاوية وزملكاوية فى المعسكر، وجميعنا أشدنا بمستوى الزمالك، لكن فى الأول والآخر النتيجة الأهم، الأهلى بخبرات لاعبيه استطاع أن يحسم المباراة ويتوج بالبطولة، ولكن أتمنى أن يحافظ الزمالك على لاعبيه لأنه يمتلك فريقا محترما ومجاش من سنين طويلة، وأتمنى المجلس الجديد يحافظ عليهم، والسنين طويلة وبطولة هتجيب بطولة."

وأضاف عبد الغنى، "اللى موجودين حالياً فى نادى الزمالك بيحبو النادى وكباتن فيه، والناس السابقة أجادت بشكل كويس، وجابو بطولات للنادى، ولكن فى ناس بتحب النادى دلوقتى ومحتاجين ندعمهم، ومانقعدش نقول أصل الناس القديمة اللى جابت البطولات، عايزين نحافظ على اللاعيبة.

وتابع مدرب المقاولون، "لازم الجماهير يوقفوا وراء اللاعيبة لأن من سنين طويلة مجاش الجيل ده، من أيام الكابتن حازم وحسام والناس القديمة وبعد كده جه الجيل اللى معملش حاجة، أتمنى المجلس الموجود يعرف أن عنده لاعيبة كويسة، فرحنا الفترة اللى فاتت لما الزمالك خد بطولتين ورا بعض، وأتمنى الزمالك يكمل فى البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

وأضاف عبد الغنى، "بطل الدورى يصعب تحديده الآن، ولكن بعد أول 7 مباريات فى البطولة، اللى هيفوز فيهم هيحسم اللقب لكن هيكون بين أهلى وزمالك وبيراميدز، لأن الأخير لديه المقومات المادية، بينما القطبان لديهما المقومات الإعلامية والجماهيرية، ولكن تجميع النقاط هو ما سيفرق فى بداية الدورى وهذا ما فرق مع الأهلى ومعنا".