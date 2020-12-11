شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..7 حقائق لا تفوتك عن الدورى المصرى مع انطلاق النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم النسخة الجديدة من مسابقة الدورى العام، المسابقة الأبرز فى كرة القدم المصرية، حيث أُقيمت أول نسخة من البطولة موسم 1948 وفاز بها النادى الأهلي، ليكون بذلك أول فريق يتوج بالبطولة، ومنذ ذلك الحين تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب، ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقب، يليه الزمالك بـ12 لقب، ثم الإسماعيلى بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبى والمقاولون العرب بلقب وحيد.

1ـ أول مباراة فى تاريخ الدورى أقيمت بين الزمالك "فاروق" والمصرى، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 5/1 وذلك فى 22 أكتوبر 1948.

2 – حسن الشاذلى هو الهداف التاريخى للدورى المصرى برصيد 173 هدفاً، ثم حسام حسن بـ 168.

3- موسم 2014-2015 هو أكثر المواسم التى شهدت تسجيل أهداف بالدورى، حيث سجل خلالها 907 أهداف.

4 – محمد أمين هو صاحب أول هدف فى تاريخ الدورى المصرى وسجله بقميص "فاروق" فى مباراة المصري.

5 – الأهلى هو أول من توج بلقب الدورى المصرى فى موسم 1948-1949 بجمع 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الترسانة صاحب المركز الثاني.

6 – سعد رستم كان صاحب أول "هاتريك" أيضاً فى تاريخ الدورى المصرى بثلاثة أهداف فى مرمى المصرى البورسعيدي.

7 – أول مباراة بتعادل سلبى بدون أهداف فى تاريخ الدورى كانت بين الترسانة والإسماعيلى فى الجولة الرابعة لموسم 1948-1949.