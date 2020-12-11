شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن قميصه الجديد.. نسر ونجمة تاسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قميصه الجديد للموسم الكروي 2020-2021. ونشر حساب الأهلي صورة للزي الأساسي باللون الأحمر، بياقة دائرية باللون الذهبي، معلقاً «تيشيرت جديد بطموح جديد»، وذلك عقب انتهاء لاعبي الفريق من جلسة التصوير الخاصة بالشركة الراعية للقميص. وأضافت الشركة الراعية لقميص الأهلي النجمة التاسعة على القميص ووضعها بجانب لوجو «أمبرو»، بالاضافة إلى إبراز شعار النادي وهو النسر. ويرتدي الأهلي قميصه الجديد في مباراة المقاصة المقرر لها الأحد المقبل بمنافسات الدوري المصري الممتاز الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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