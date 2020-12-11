شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على «أصحاب الجياد» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الاهلى، على أصحاب الجياد بنتيجة 43- 19، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبات الأهلي على مجريات اللقاء، بفضل الدفاع المنظم والهجوم القوي المرتد.

وواصل الفريق انتصاراته المستمرة تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، والذي قام بالدفع بعدد من الناشئات في المباراة لاكتساب الخبرات وتعويض الغيابات.

ويلتقى الأهلي في المباراة المقبلة مع سموحة والتي تقام في الثانية ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

كانت هذه تفاصيل خبر «سيدات يد الأهلي» يفوز على «أصحاب الجياد» في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.