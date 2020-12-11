شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد حسين الشحات لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى حسين الشحات، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، جراحة في قدمه، صباح اليوم الجمعة، غاب على إثرها عن تدريبات فريق الكرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.
ويلتقي الأهلي بالمقاصة، مساء الأحد المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز في موسمها الجديد 2020-2021.
وخضع الشحات للجراحة بأحد مستشفيات القاهرة، اليوم الجمعة، ويغيب عن الفريق لمدة 10 أيام، على أن ينتظم في تدريبات الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له الثامن والعشرون من الشهر الجاري بالجولة الرابعة للدوري.
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