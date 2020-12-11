اخبار الرياضه

إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية ‏

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صالح جمعة بفيروس للمرة الثانية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا الاوافد الجديد على مسابقة الممتاز في الموسم الجديد 2020-2021. إصابة لاعبه صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وكان صالح جمعة، المنتقل حديثاً من الأهلي لسيراميكا قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة، قبل أن يعلن اللاعب شفائه من الفيروس.

وأثبتت المسحة التي أجراها فريق سيراميكا قبل استهلال مشواره بالدوري الممتاز إيجابية عينة صالح جمعة دون باقي لاعبي الفريق.

ويلتقي سيراميكا بالانتاج مساء اليوم الجمعة في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    120,147

  • تعافي

    104,281

  • وفيات

    6,854

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"