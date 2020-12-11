شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون، المقررة، السبت، على ملعب الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري.
ووضح من المران الأخير أن باتشيكو، المدير الفني، سيخوض المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:
محمد أبوجبل، إسلام جابر، محمد عبدالغني، محمود علاء، حازم إمام، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، حميد احداد، مصطفى محمد.
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