شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور خارج قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق لمباراة بيراميدز، المقرر لها، مساء الأحد، بمستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021.
واختار حسام حسن 22 لاعبًا لقائمة الاتحاد في مواجهة بيراميدز، ليس من بينهم حسام عاشور، نجم الأهلى السابق، وهم:
حراسة المرمى: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.
خط الدفاع: محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيى، السيد سالم، صبري رحيل، محمود رزق.
خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عبدالسميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، أحمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.
خط الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو.
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