شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي للاعبي الزمالك: الجماهير تنتظر منكم الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالحليم علي، مدير الكرة بالزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك، الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون، المقررة، السبت، على ملعب الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري.

وقال عبدالحليم للاعبين: «جماهير الزمالك تنتظر منكم الكثير خلال الموسم الحالي، وعليكم أن تردوا على كل الشائعات داخل الملعب، وتحققوا الفوز في جميع المباريات المقبلة».