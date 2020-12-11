شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك بسبب بيان المليار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك وتسير الأعمال بعد إيقاف واستبعاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور في إثارة الجدل خلال الساعات الماضية بسبب صدور بيان المليار ونصف المليار جنيه مديونية الزمالك.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة أن الساعات الاخيرة شهدت أزمة بين وزير الرياضة واللجنة المؤقتة سببها توقيت إصدار البيان قبل مباراة فريق الكرة الاول امام المقاولون العرب ب٢٤ ساعة.

وألمح المصدر المقرب من وزير الرياضة أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك وتدخل أكبر من الوزارة لتحقيق الاستقرار الفني والإداري للنادي.