شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اللجنة المؤقتة تعمل لمصلحتها الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك النار على أصحاب المصالح الشخصية داخل نادي الزمالك على حسب قوله. وقال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي بقناة النادي الرسمية : "ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية يؤكد أن اللجنة المؤقتة في الزمالك وبعض أعضاء اللجان الفنية يعملون لتحقيق مصالحهم الشخصية وتصفية حسابات لكن ذلك كله علي حساب الزمالك" الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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