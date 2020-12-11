شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تناقش ملفات هامة في اجتماع خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، مناقشة بعد الملفات المهمة التي تخص فريق الكرة أبرزها اختيار طبيب الفريق بعد رحيل الدكتور خالد محمود، كما تناقش تعديل لائحة الفريق قبل بداية مشواره الأفريقي بناء على رغبة موسيماني المدير الفني للفريق، وبرنامج الاعداد الخاص بالفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي . الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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