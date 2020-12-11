شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على فرص لحاق مروان محسن بمباراة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت فرص مروان محسن، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صعبة للحاق بمباراة الفريق مع مصر المقاصة المقررة، الأحد، في بداية مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري بسبب غيابه عن المشاركة في التدريبات طوال الأيام الماضية نتيجة شكواه من الإجهاد العضلي.

وخضع اللاعب للتأهيل في الجيم، خلال الأيام الأخيرة، وحتى أمس لم يتحدد الموقف النهائي للاعب، حيث خضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي، بينما تأكد استبعاد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، من القائمة التي ستشارك في المباراة بعد إصابته في كاحل القدم ويؤدي برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيزه للفترة المقبلة.