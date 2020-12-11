شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل السوبر الإفريقي المقرر بين الأهلى بطل دورى الأبطال ونهضة بركان المغربى الفائز بالكونفيدرالية الإفريقية ليقام خلال النصف الأول من العام المقبل بدون تحديد موعد نهائى على أن يقام في قطر.

ويخشى الأهلي، من تحديد موعد غير مناسب للفريق خاصة أنه مرتبط بمواجهات قوية على المستويين المحلى والإفريقي بجانب مشاركته في كاس العالم للأندية المقرر في فبراير المقبل، وأبلغ الأهلى المسؤولين في الكاف باعتراضهم على تأجيل السوبر.

وبرر الكاف القرار برغبته في تنفيذا العقد الموقع مع قطر بإقامة السوبرهناك لثلاث نسخ بدءاً من 2018، وبالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء المغربى والترجى التونسى هناك، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجى وحسمها الفارس الأبيض، وستكون نسخة 2020 هي الأخيرة في قطر.