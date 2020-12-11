شكرا لقرائتكم أبناء نجوم الأهلى يزينون التتش مع الثلاثية وكريم معلول يسجل هدف فى والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أبناءهم إلى ملعب التتش من أجل الاحتفال بتتويج القلعة الحمراء بالثلاثية الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، وظهر كريم على معلول خلال دخوله فى سباق مع والده قبل أن ينجح فى إحراز هدف، كما ظهرت أيضاً فيروز سعد سمير، وأدم الشناوى، وفارس أيمن أشرف وسليم وليد سليمان، وليلى عمرو السولية.



ابناء الأهلى



أبناء الأهلى



ابناء نجوم الاهلى



أبناء نجوم الأهلى

وحرص مسئولو النادى الأهلى على "ذبح" عجلين ظهر اليوم، الجمعة، بملعب التتش قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها 42 مرة، وقام الجهاز الفنى بـ"ذبح" العجلين فى التتش اليوم كنوع من التفاؤل قبل انطلاق منافسات الأهلى ببطولة الدورى التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلى، ويخوض الفريق عصر اليوم مرانه على ملعب التتش ثم يختتم استعداداته غداً لمباراة المقاصة.

من ناحية أخرى، خضع لاعبو فريق الأهلى لجلسة تصوير خلال الأيام الماضية بالقميص الجديد، الذى سيظهر به الفريق بعد غدٍ، الأحد، فى أولى مباريات الفريق ببطولة الدورى للموسم الجديد، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استلام القميص الجديد الذى سيظهر مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأهلى لقبها للمرة الـ42 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه، وكشف مسئولو الأهلى أن القميص الجديد لا يحمل النجمة التاسعة، رغم فوز الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك لعدم الحصول على الموافقات اللازمة من الكاف فى هذا الشأن حتى هذه اللحظة.