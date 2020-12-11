شكرا لقرائتكم أسوان يفوز إنبى 1/0 ويحقق أول انتصار فى الدورى..هدوء الشيشينى يهزم خبرات طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

وكانت أحداث الشوط الأول بين إنبى وأسوان قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث ظهر أبناء الجنوب بشكل مميز خاصة فى النواحى الدفاعية خلال الظهور الأول لسامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب فى المباريات الرسمية.

حاول إنبى مباغتة أسوان مع بداية الشوط الثانى عن طريق هجمة سريعة لإبراهيم جلال قبل أن يتدخل دفاع أسوان فى الوقت المناسب خلال الدقيقة 49.

فى الدقيقة 55 أجرى سامى الشيشينى مدرب أسوان، أولى تبديلاته، بنزول هيثم الفيل على حساب أحمد فتحى، ونجح البديل هيثم الفيل فى إحراز هدف التقدم لأبناء الجنوب فى شباك إنبى فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية لأسوان على يسار مرمى إنبي، نفذها عمرو الحلواني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هيثم مصطفي الفيل برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

أجرى حلمى طولان مدرب إنبى ثلاث تغييرات دفعة واحدة بعد الهدف، فى محاولة لتدعيم الشق الهجومى بنزول كريم طارق على حساب مصطفى شلبى، فى الدقيقة 59، وجون أوكوى بدلاً من إبراهيم جلال، ومحمد مرسى على حساب صلاح ريكو.

وفى الدقيقة 71 دفع الشيشينى بتبديلين دفعة واحدة، بخروج محمود صلاح عبد الناصر وإسلام سرى، ونزول جون إيفرى وأحمد سعيد ميدو.

وفى القيقة 79 أهدر جون أوكوى لاعب إنبى كرة خطيرة على مرمى عمر رضوان، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لأبناء الجنوب ليستمر تقدم أسوان بهدف نظيف.

ودفع الشيشينى بآخر تبديلين بنزول هانى رشد وعبد الوهاب إسماعيل على حساب أحمد صغيرى وعمرو ناصر، بهدف تأمين الجوانب الدفاعية للفريق للحفاظ على الهدف، مع الدقيقة 86.

واحتسب حكم القاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 96 معلناً فوز أسوان فى أول مباراة من النسخة 62 للدورى العام.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب أبناء الجنوب، فى محاولة لاستغلال حماس البداية من أجل تسجيل هدف التقدم، ولاحت أولى الفرص للفريق عن طريق انفراد لعمرو ناصر مع الدقيقة السابعة إلا أن الكرة كانت أسرع ليؤمن محمود جاد حارس مرمى إنبى خروجها إلى ركلة مرمى.

وفى الدقيقة التاسعة تجددت الفرصة أيضاً لفريق أسوان عن طريق إسلام سرى الذى استغل خلخلة دفاعات إنبى وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمحمود جاد دون أن تجد من يترجمها إلى هدف.

واصل أسوان تفوقه على إنبى فى أول ربع ساعة من عمر اللقاء دون القدرة على ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، واستحوذ إنبى على مجريات اللقاء مع منتصف الشوط الأول إلا أن هجمات الفريق البترولى جاءت دون خطورة أمام صلابة الدفاع الأسوانى.

ظهرت أول فرصة حقيقية لنادى إنبى فى الدقيقة 28، عندما استلم دينو بيتر لاعب الفريق البترولى عرضية مميزة وضعته فى مواجهة مباشرة مع عمر رضوان حارس فريق أسوان، الذى نجح فى تأمين الكرة قبل أن يصل إليها لاعب إنبى.

عاد إنبى من جديد ليهدد مرمى إنبى فى الدقيقة 38 عن طريق صلاح ريكوا الذى استلم كرة خطيرة فى منطقة جزاء أبناء الجنوب، قبل أن يسددها خارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين فقط وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول فى افتتاح الدورى الجديد بالتعادل السلبى.

كان أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سرى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد فتحى، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، عمرو ناصر.

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد حارس مرمى، رامى صبرى، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر، حامد إسماعيل، صلاح ريكو، دينو بيتر، مصطفى شلبى، إبراهيم جلال.