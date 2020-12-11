شكرا لقرائتكم حسين الشحات يغيب عن أول مباراة إفريقية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب حسين الشحات لاعب الأهلي عن أولى مباريات الفريق في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة.

وأجرى الشحات جراحة اليوم ،الجمعة، في "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدوري قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وبذلك يغيب الشحات عن إنطلاقة بطولتي الدوري والتى يستهلها الأحمر بعد غد ، الأحد، أمام المقاصة ، كما يغيب عن إنطلاقة الفريق في بطولة أفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب ، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.