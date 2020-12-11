شكرا لقرائتكم حسام حسن يحشد 22 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندري استعداد لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقررة غدا ضمن منافسات الجولة الأولي للدورى الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع ابراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، احمد راشد، ويليامز روماريو.

وفى وقت سابق ، عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصدر كاف قرارًا بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وحال وجود أى حالة مجددًا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

أوضح هاني سعيد أن قرار الاتحاد الأفريقي أكد قناعة نادي بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.