أيمن يونس: تلقيت تهديدات قبل تعرضي للاعتداء اليوم.. وكواليس مكالمته مع وزير الشباب والرياضة

تصدرت مشاهد الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، الذي وقع ظهر اليوم، الوسط الرياضى، بعد الاضطرابات التي تشهدها القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

الاعتداء الذي تعرض إليه أيمن يونس اليوم، جاء بعد سلسلة من التهديدات التي تلقاها نجم الزمالك السابق، منذ توليه المنصب في القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وفي حوار سابق لأيمن يونس في الثلاثين من نوفمبر الماضي، رفقة لميس الحديدي عبر فضائية “أون”، كشف نجم الزمالك بعد توليه منصب رئيس لجنة الكرة تعرضه لتهديدات من جانب جماهير الزمالك.

وقال أيمن يونس وقتها: “هناك بعض الناس تلقت خبر تعييني رئيسًا للجنة الكرة بعصبية شديدة، في ناس بعتوا على الموبايلات وضايقوني، لكن أغلبية جمهور الزمالك واعي ومحترم وعارف إننا ولاد النادي، إحساسنا كله لنادي الزمالك”.

كما أكد تلقيه عدة تهديدات قائلًا: “من أكثر التعليقات اللي ضايقتني لما حد هددني بالأسرة، أنا مستغرب، دي كورة”.

وتقدم أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، بشكوى، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بسبب ما تعرض له من الاعتداء على أيدي بعض الأشخاص.

وعلم “القاهرة 24″، أن أيمن يونس أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الرياضة، يشكو ما حدث له اليوم، والأزمات التي يتعرض لها والضغط الكبير عليه، وتعرضه للاعتداء من جانب بعض المشجعين، عقب صلاة الجمعة اليوم.



وأوضح مصدر لـ”القاهرة 24″، أن أيمن يونس كشف لوزير الرياضة تفاصيل ما حدث، وواقعة الاعتداء عليه، وأبدى غضبه الشديد مما تعرض له، خاصة أنه لم يبدر منه أي شيء من الأساس.

وأكد وزير الرياضة لأيمن يونس، فتح تحقيق عاجل في الأمر، ومعرفة المتسبب في ذلك، والتأكيد على الوقوف خلف النادي والإدارة في هذه الفترة المهمة.

وتولى أيمن يونس منصب رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عقب تسلم اللجنة المؤقتة إدارة القلعة البيضاء بعد عزل مرتضى منصور، وبعد الخلافات التي دارت في النادي من جانب اللجنة بسبب رغبة يونس في فرض السيطرة على مقاليد الأمور، إلى جانب رغبتهم في الدفع بفاروق جعفر في لجنة الكرة.

وعقب جلسة عقدها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفقة أيمن يونس تم إسناد منصب المدير التنفيذي للجنة الكرة على أن يتولى فاروق جعفر منصب رئيس لجنة الكرة.

وظهر اليوم وبعد خروج أيمن يونس من أداء صلاة الجمعة، تعرض لاعتداء من جانب بعض جماهير الزمالك التي أقدمت على تحطيم زجاج سيارته إلى جانب إصابته بعدة جروح، كما طالبته بالرحيل عن منصبه بسبب سوء إدارته.