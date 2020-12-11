استعاد الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ذكريات هدف النجم المصري محمد صلاح، في شباك نابولي الإيطالي، ضمن مباريات دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.
ونشر حساب “الريدز” على “تويتر” مقطع فيديو لهدف صلاح، مصحوبًا بتعليق: “هدف خاص يضعنا على الطريق.. في مثل هذا اليوم، سجل محمد صلاح هذه الضربة الرائعة ضد نابولي”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وجاء احتفاء حساب ليفربول الرسمي بذكرى مرور عامين على هدف الفرعون المصري في شباك نابولي؛ كونه الهدف صاحب الفضل في صعود “الريدز” إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، قبل التتويج بها على حساب نادي توتنهام بفضل أقدام “مو” أيضًا.
النجم المصري رفض الاحتفال بعد الهدف، مفضلًا النظر إلى الجماهير وقتها، وذلك بسبب موجة الانتقادات التي تعرض لها على خلفية ابتعاده عن تسجيل الأهداف، غير أنه رد بقوة عن طريق إحراز 4 أهداف في مباراتين، منها هدف نابولي الحاسم.
https://i.ytimg.com/vi/RbiSC0Cs4Y8/hqdefault.jpg
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف خاص يضعنا على الطريق.. كانت بداية التتويج».. ليفربول يستعيد ذكريات هدف محمد صلاح في شباك نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.