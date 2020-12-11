«هدف خاص يضعنا على الطريق.. كانت بداية التتويج».. ليفربول يستعيد ذكريات هدف محمد صلاح في شباك نابولي

استعاد الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ذكريات هدف النجم المصري محمد صلاح، في شباك نابولي الإيطالي، ضمن مباريات دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

ونشر حساب “الريدز” على “تويتر” مقطع فيديو لهدف صلاح، مصحوبًا بتعليق: “هدف خاص يضعنا على الطريق.. في مثل هذا اليوم، سجل محمد صلاح هذه الضربة الرائعة ضد نابولي”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وجاء احتفاء حساب ليفربول الرسمي بذكرى مرور عامين على هدف الفرعون المصري في شباك نابولي؛ كونه الهدف صاحب الفضل في صعود “الريدز” إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، قبل التتويج بها على حساب نادي توتنهام بفضل أقدام “مو” أيضًا.

النجم المصري رفض الاحتفال بعد الهدف، مفضلًا النظر إلى الجماهير وقتها، وذلك بسبب موجة الانتقادات التي تعرض لها على خلفية ابتعاده عن تسجيل الأهداف، غير أنه رد بقوة عن طريق إحراز 4 أهداف في مباراتين، منها هدف نابولي الحاسم.

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