ليفاندوفسكي يريد كتابة التاريخ من بوابة أونيون برلين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







برلين: سيكون الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي على موعد مع مباراته رقم 200 في الدوري الألماني لكرة القدم مع فريقه بايرن ميونيخ، في حال مشاركته السبت ضد المضيف أونيون برلين المتوهج هذا الموسم، في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

ويمكن لليفاندوفسكي أيضا بلوغ حاجز 250 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، بحال تسجيله مرتين في مرمى فريق العاصمة.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لإصابة في ساقه، علما أن حامل اللقب بلغ دور الـ16 متصدرا المجموعة الأولى إلى جانب أتلتيكو مدريد الثاني.

وأبدى مدرب الفريق البافاري هانزي فليك ارتياحه لمشاركة هدافه قائلا "اعتقد انه جاهز 100% للمباراة".

ويتصدر "ليفا" جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 12 هدفا بفارق هدفين عن نجم دورتموند الشاب النروجي ارلينغ هالاند، وخمسة عن الأرجنتيني لوكاس ألاريو لاعب باير ليفركوزن المصابين نتيجة ضغط المباريات المكثفة هذا الموسم.

ويحتل بايرن ميونيخ الصدارة (23 نقطة) بفارق نقطة عن ليفركوزن الذي يواجهه هوفنهايم الأحد.

في المقابل يقدم اونيون مستويات جيدة هذا الموسم، رغم سقوطه في المرحلة الماضية امام مضيفه وجاره هرتا برلين 1-3. وهو يملك ثاني اقوى خط هجوم بعد بايرن (34 هدفا) بالتساوي مع دورتموند (22 هدفا)، وخامس أقوى خط دفاع (14 هدفا) بعد ليفركوزن ولايبزيغ (9 اهداف)، ودورتموند وفولفسبورغ (10 أهداف).

غياب كروزه نجم أونيون برلين

لن تكون المباراة سهلة على الضيوف اصحاب المركز السادس، لاسيما في ظل غياب افضل لاعب في الفريق ماكس كروزه الذي سجل خمسة أهداف ومرر أربع كرات حاسمة، وذلك لاصابته تمزق في العضلة الخلفية.

لكن المدرب السويسري اورس فيشر الذي مدد عقده مع فريق العاصمة مؤخرا حتى 2023 سيخوض غمار هذه "المهمة الرائعة" بطموح الفوز "سنحاول ان نلعب بشجاعة ونتخطى المراحل الصعبة. يجب الا نفقد الشجاعة للهجوم".

ونجح فيشر منذ قدومه إلى الفريق قبل سنتين، بتحويل أونيون إلى فريق قادر على المنافسة في الدرجة الأولى.

وكان فريقا دورتموند ومونشنغلادباخ في الموسم الماضي من ضحايا فريق برلين بسقوطهما على ملعبه الممتلئ حينها، فيما فاز عليه بايرن 2-صفر خلف ابواب موصدة.

وتعثر أونيون برلين مرة واحدة على أرضه هذا الموسم وكانت في المرحلة الأولى عند خسارته أمام أوغسبورغ 1-3، فيما فاز على ماينتس 4-0 وأرمينيا بيليفيلد 5-صفر، وتعادل مع فرايبورغ بهدف لمثله، وأينتراخت فرانكفورت 3-3.

وفي مباراة ثانية، يسعى ليفركوزن ثاني الترتيب، عند استضافته هوفنهايم الأحد للمحافظة على سجله خاليا من الهزائم وهو يتربص لبايرن في حال تعرضه لأي خطوة ناقصة للحلول مكانه.

ويدخل ليفركوزن المباراة متسلحا بفوز الكبير الخميس على سلافيا براغ التشيكي 4-صفر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) واحتلاله صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه في المرحلة السابقة محليا على شالكه الأخير بثلاثية نظيفة.

اما هوفنهايم، فانهى دور المجموعات متصدرا بفوز ساحق على ضيفه خنت البلجيكي 4-1.

لاعب للمتابعة - اميل فورسبرغ

عاد صانع ألعاب فريق لايبزيغ السويدي اميل فورسبرغ لتقديم أفضل ما لديه بعد أن أبعدته الاصابة في وقت سابق من هذا العام، إذ قدما عروضا قوية أمام بايرن في الدوري المحلي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري الأبطال.

وفيما فضل مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان عدم البدء بالمهاجمين في الآونة الأخيرة، ترك فورسبرغ في مقدمة خط هجومي من ثلاثة لاعبين.

بعد أن حقق أول هدف له في الدوري الألماني في نهاية الأسبوع الماضي في التعادل المثير 3-3 مع بايرن، كان فورسبرغ مصدر خطر دائم في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد.

ويتخلف لايبزيغ صاحب المركز الثالث عن بايرن بفارق نقطتين، قبل مواجهته فيردر بريمن السبت.