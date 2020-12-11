شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد عضواً بلجنة حكام شمال أفريقيا ببطولة الشباب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم الحكم الدولي وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للتواجد عضواً بلجنة الحكام ببطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس فى الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجارى، بمشاركة منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، فى الساعة 2 ظهرا بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزه"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.