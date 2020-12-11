شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: أنا زملكاوى آه بس بفرح لما أكسبه عشان شغلى نمبر وان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون العرب ونجم الزمالك السابق، عن كواليس متابعة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، فى معسكر المقاولون العرب، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "بعد مباراة الأهلى والزمالك اللاعيبة قالولى "هتاخدوا بطولة إمتى"، فى هذا الأمر أفصل تماماً أنا من أبناء المقاولون من البداية بالتأكيد الزمالك له فضل كبير علىّ، ولكن يجب أن أفصل، أنا راجل مقاولونى دلوقتى، مهما كان دى كرة والزمالك من الفرق الكبيرة القادرة على التعويض وأتمنى الزمالك يقدر يكسب البطولة بعد كده أنا زعلان طبعا لما الزمالك بيكسب الناس فى الشارع بتباركلى كأنى كنت بلعب وأتمنى الفترة المقبلة الزمالك والمقاولون يقدموا مستوى كويس".

وأضاف عبد الغنى، "طبيعى بحب شغلى جداً، واتمنعت من دخول النادى ومن القناة بسبب شغلى مع فرقتى وسواء رحت الزمالك أو المقاولون أو قبل ذلك فى الطلائع، وكل مكان اشتغلت فيه كويس جداً وده أكل عيشى لازم أنقل للاعيبة نفس الروح وأنا لاعب كرة، وأكيد هبقى فرحان لما فرقتى تكسب وببقى زعلان لو الزمالك خسر من فريق آخر، ولو الزمالك طلبنى أكيد هرجع."

وتابع عبد الغنى، "كجهاز فنى لا ننظر على صفقة بعينها على قدر اهتمامنا بالمكان الذى نحتاجه، وهناك لاعبون على مستوى عالٍ جداً ولكن لم يظهروا بالشكل المناسب، مثلاً أحمد داودا، لم يظهر بالشكل المناسب فى الاتحاد ولكن تألق معنا بشكل كبير فى أول مشاركة.

واختتم المدرب العام لفريق المقاولون قائلا، "الإدارة تساعدنا بشكل كبير جداً لأنها إدارة محترمة ولا تدخلنا فى مشاكل أو أزمات، وتوفر لنا كل شيء وتثق بنا، ونريد الوصول لأبعد مدى بالكونفدرالية، لا أريد القول بأننا سنحصد اللقب هذه أول مشاركة بعد 15 سنة، وأغلب الفريق ليس لديه الخبرات الأفريقية، ولكننا نحلم ونجتهد لأبعد مدى لسنا أقل من الفرق الموجودة.