شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن خارج حسابات الأهلي أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعى على هامش مران الفريق الجماعى عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي، ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وخرج مروان محسن من حسابات الجهاز الفني لفريقه في مواجهة مصر المقاصة بداعي الإصابة فيما يقترب صلاح محسن من خلافة المهاجم الدولي وقيادة هجوم الأهلي أمام الفريق الفيومي.

فيما أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلي إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

ويغيب الشحات عن أولى مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها الأحمر أمام فريق سونيديب بطل النيجر للإصابة، حيث أجرى اللاعب جراحة اليوم، الجمعة، فى "ظافر" القدم وهو ما يمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام على أقل تقدير، ليتأكد غياب الشحات عن اكثر من مباراة بالدوري قبل السفر إلى النيجر لمواجهة بطلها يوم 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للبطولة التي توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.