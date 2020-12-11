شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقدم إيهاب جلال والصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو مصر المقاصة مؤتمرا صحفيا مساء غد السبت، للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها لفريق الكرة، وكذلك إعلان وتقديم المدير الفنى الجديد للفريق، وذلك فى أحد فنادق مدينة نصر.

ومن المقرر أن يقوم المهندس أحمد عبد الخالق رئس لجنة الكرة بنادى المقاصة والمتحدث الرسمى بتقديم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة، بجانب أكثر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم قبل انطلاق الموسم الجديد، مع عرض تفاصيل تلك التعاقدات.

من جهته أكد أحمد عبد الخالق جاهزية فريق المقاصة لمباراة الأهلى بعد غد الأحد فى إطار الجولة الأولى للدوري، وأشار إلى أن المدير الفنى إيهاب جلال سيوجه رسالة طمأنة لجماهير المقاصة خلال المؤتمر الصحفى بخصوص الصفقات الجديدة التى دعم بها الفريق، وحول الاستعدادات القوية لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يختار ايهاب جلال 20 لاعبا عقب تدريب الفريق صباح غد السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الاهلي.

وأوضح وليد هويدى مدير الكرة أن المقاصة أنهى معسكره المغلق بالإسماعيلية، وعاد اللاعبون للقاهرة ليدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا استعدادا لموقعة الأهلى، والتي يسعى فيها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة فى بداية الدورى أمام حامل اللقب.

من جهته أكد اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن الفريق ضم عدداً من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الكروى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك حالة جيدة من الاستقرار الفنى والإدارى تم توفيرها للفريق، مما تجعله قادر على المنافسة بقوة والتواجد ضمن المربع الذهبى للدوري.