شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدعم يسرى عرفان بلفتة إنسانية بعد وفاة ابنته قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق طلائع الجيش ارتداء قمصان لتكريم ابنة يسرى عرفان، المدير الإدارى للفريق، التى وافتها المنية، فى الإحماء الخاص بالفريق قبل مواجهة الجونة بافتتاحية الدوري الممتاز، وتلقى يسرى عرفان، المدير الإدارى لفريق طلائع الجيش، أمس الخميس، صدمة قاسية بوفاة ابنته عقب دخولها للولادة بأحد المستشفيات ليقرر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق اصطحاب الجهاز الإدارى بالكامل والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى للوقوف بجانب المدير الإدارى فى محنته ومساندته فى تشييع جثمان ابنته، لحين إتمام مراسم الدفن ومشاركة اللاعبين لمديرهم الادارى واجب العزاء.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الجونة فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الأهلى في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وعقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بتدشين انطلاقة مميزة فى بطولة الدورى عن طريق الفوز على الجونة فى افتتاح المسابقة ليكون بمثابة نقطة البداية لمشوار مميز بعد التعاقد مع صفقات قوية ، فيما شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار لترك إنطباع جيد عن الفريق في أول جولة من المسابقة.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤي وائل.



لفتة انسانية لنجوم الطلائع