شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى فى افتتاح الدورى.. استحواذ لإنبى وتفوق أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول بين إنبى وأسوان، الذى جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62، بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث ظهر أبناء الجنوب بشكل مميز خاصة فى النواحى الدفاعية خلال الظهور الأول لسامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب فى المباريات الرسمية.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب أبناء الجنوب، فى محاولة لاستغلال حماس البداية من أجل تسجيل هدف التقدم، ولاحت أولى الفرص للفريق عن طريق انفراد لعمرو ناصر مع الدقيقة السابعة إلا أن الكرة كانت أسرع ليؤمن محمود جاد حارس مرمى إنبى خروجها إلى ركلة مرمى.

وفى الدقيقة التاسعة تجددت الفرصة أيضاً لفريق أسوان عن طريق إسلام سرى الذى استغل خلخلة دفاعات إنبى وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمحمود جاد دون أن تجد من يترجمها إلى هدف.

واصل أسوان تفوقه على إنبى فى أول ربع ساعة من عمر اللقاء دون القدرة على ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، واستحوذ إنبى على مجريات اللقاء مع منتصف الشوط الأول إلا أن هجمات الفريق البترولى جاءت دون خطورة أمام صلابة الدفاع الأسوانى.

ظهرت أول فرصة حقيقية لنادى إنبى فى الدقيقة 28، عندما استلم دينو بيتر لاعب الفريق البترولى عرضية مميزة وضعته فى مواجهة مباشرة مع عمر رضوان حارس فريق أسوان، الذى نجح فى تأمين الكرة قبل أن يصل إليها لاعب إنبى.

عاد إنبى من جديد ليهدد مرمى إنبى فى الدقيقة 38 عن طريق صلاح ريكو الذى تسلم كرة خطيرة فى منطقة جزاء أبناء الجنوب قبل أن يسددها خارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين فقط وقتا بدلا من الضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول فى افتتاح الدورى الجديد بالتعادل السلبى.

أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سرى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد فتحى، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، عمرو ناصر.

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد حارس مرمى، رامى صبرى، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر، حامد إسماعيل، صلاح ريكو، دينو بيتر، مصطفى شلبى، إبراهيم جلال.